Зеленському дозволили виступити на Генасамблеї ООН онлайн

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначимо, що до Генасамблеї входять 193 членів. За те, щоб Зеленський виступив на тижні високого рівня онлайн проголосувала 101 людина, проти - 7, утрималися - 19.

Зазначимо, що постпред РФ при ООН Василь Небензя виступав проти дозволу українському президенту звернутися до учасників онлайн.

"Це чергове порушення правил, які ми (держави-члени ООН - ред.) встановили. Зеленський чудово подорожує країною, вчора відвідував регіони країни, а сюди він не може приїхати. Якщо не можете приїхати, значить, направте свого представника, який виступить на Генасамблеї. Це чергове порушення", - сказав він журналістам.

Зазначимо, що тиждень високого рівня в ООН за участю лідерів та голів зовнішньополітичних відомств держав-учасниць організації пройде 20-26 вересня.