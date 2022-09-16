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Зеленському дозволили виступити на Генасамблеї ООН онлайн

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П'ятниця 16 вересня 2022 19:57
Зеленському дозволили виступити на Генасамблеї ООН онлайн Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Генеральна Асамблея ООН дозволила президенту України Володимиру Зеленському виступити наступного тижня на щорічній зустрічі світових лідерів із попередньо записаним відеозверненням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що до Генасамблеї входять 193 членів. За те, щоб Зеленський виступив на тижні високого рівня онлайн проголосувала 101 людина, проти - 7, утрималися - 19.

Зазначимо, що постпред РФ при ООН Василь Небензя виступав проти дозволу українському президенту звернутися до учасників онлайн.

"Це чергове порушення правил, які ми (держави-члени ООН - ред.) встановили. Зеленський чудово подорожує країною, вчора відвідував регіони країни, а сюди він не може приїхати. Якщо не можете приїхати, значить, направте свого представника, який виступить на Генасамблеї. Це чергове порушення", - сказав він журналістам.

Зазначимо, що тиждень високого рівня в ООН за участю лідерів та голів зовнішньополітичних відомств держав-учасниць організації пройде 20-26 вересня.

Очікується, що на тижні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН виступить також президент США Джо Байден.

Окрім того, Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього під егідою ООН, який відбудеться в 2023 році, в Києві.

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