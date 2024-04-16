Зеленському направили на підпис законопроект про мобілізацію

Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна "Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію".

Також в окремому матеріалі РБК-Україна писало про те, як з мобілізаційного законопроєкту прибрали демобілізацію і що це означає - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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