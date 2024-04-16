Зеленскому направили на подпись законопроект о мобилизации

Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина "Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegra.