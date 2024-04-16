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Зеленскому направили на подпись законопроект о мобилизации

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Законопроект о мобилизации №10449 был направлен на подпись президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно данным на сайте ВРУ, законопроект о мобилизации уже подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский. После чего через месяц закон вступит в силу.

Что предусматривает закон о мобилизации

Напомним, что Верховная Рада 11 апреля одобрила во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата. При этом норма о демобилизации была исключена из документа. Что касается основных положений закона, то они являются следующими:

  • Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.
  • Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.
  • Не нужно идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или ЦНАПе. Граждане, состоящие на военном учете, могут в добровольном порядке создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.
  • Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не выражает желания продлить службу).
  • Признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти ВВК.
  • Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.
  • Получившие II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.
  • Что касается консульских услуг за границей, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.
  • Ограничение права вождения для уклонистов от военной службы. Однако есть исключения.
  • Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.
  • Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ. Требуется на период мобилизации всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящим на учете (сняты с него).

Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина "Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации".

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