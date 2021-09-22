Зеленскому доложили о покушении на Шефира. Его реакция будет в ближайшее время

Президенту Украины Владимиру Зеленскому оперативно доложили о покушении на его помощника Сергея Шефира. Публичная реакция президента будет в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
"Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают оказывать всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет", - отметил он.
Никифоров добавил, что "исполнитель покушения, а также заказчики и их приспешники не смогут избежать наказания". По его словам, курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию не изменится.
Напомним, ранее в Офисе президента связали покушение на Шефира с активной политикой Зеленского.
Также стало известно, что к расследованию покушения подключилась Служба безопасности Украины.