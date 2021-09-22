Зеленскому доложили о покушении на Шефира. Его реакция будет в ближайшее время

Президенту Украины Владимиру Зеленскому оперативно доложили о покушении на его помощника Сергея Шефира . Публичная реакция президента будет в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают оказывать всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет", - отметил он.

Никифоров добавил, что "исполнитель покушения, а также заказчики и их приспешники не смогут избежать наказания". По его словам, курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию не изменится.