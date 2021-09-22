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Зеленському доповіли про замах на Шефіра. Його реакція буде найближчим часом

Автор: Сергей Новиков

Президенту України Володимиру Зеленському оперативно доповіли про замах на його помічника Сергія Шефіра. Публічна реакція президента буде найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"Незважаючи на ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати всю необхідну інформацію. Публічна реакція президента на подію також скоро буде", - зазначив він.

Никифоров додав, що"виконавець замаху, а також замовники та їх поплічники не зможуть уникнути покарання". За його словами, курс Офісу президента на детінізацію і деолігархізацію не зміниться.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента зв'язали замах на Шефіра з активною політикою Зеленського.

Також стало відомо, що до розслідування замаху підключилася Служба безпеки України.

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Володимир ЗеленськийСергій Шефір