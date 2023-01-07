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У Зеленського зробили оптимістичний прогноз про танки та далекобійні ракети для України

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українці вже за кілька днів чи тижнів обговорюватимуть постачання танків для наших військових, а ще трохи пізніше - передачу далекобійних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Наші партнери чіткі у своїх програмах підтримки України. Повірте, через кілька днів чи тижнів ми з вами говоритимемо про танки, а трохи пізніше - про ключовий елемент ефективного контрнаступу. Як тільки ми отримаємо ракети певної дальності у необхідній кількості, я маю на увазі 100-200 км+, то суттєво зміниться картина, тому що ми знищуватимемо всю логістичну інфраструктуру російської армії", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що влада його країни веде переговори щодо створення коаліції для передачі Україні танків Leopard 2.

Також ми писали, що, за словами Подоляка, далекобійні ракети ATACMS можуть поставити крапку в демілітаризації Росії.

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