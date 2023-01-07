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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского сделали оптимистичный прогноз о танках и дальнобойных ракетах для Украины

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы уже через несколько дней или недель будут обсуждать поставки танков для наших военных, а еще чуть позже - передачу дальнобойных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Наши партнеры четкие в своих программах поддержки Украины. Поверьте, через несколько дней или недель мы с вами будем говорить о танках, а чуть позже – о ключевом элементе эффективного контрнаступления. Как только мы получим ракеты определенной дальности в необходимом количестве, я имею в виду 100-200 км+, то существенно изменится картина, потому что мы будем уничтожать всю логистическую инфраструктуру российской армии", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что власти его страны ведут переговоры насчет создания коалиции для передачи Украине танков Leopard 2.

Также мы писали, что, по словам Подоляка, дальнобойные ракеты ATACMS могут поставить точку в демилитаризации России.

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