Подоляк про подальшу військову допомогу: крапку в демілітаризації РФ поставлять ATACMS

Рішення партнерів щодо передачі Україні важкої техніки посилить наступальні можливості ЗСУ. Проте крапку в демілітаризації РФ поставлять далекобійні ракети ATACMS чи їх аналоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.