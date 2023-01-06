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Подоляк про подальшу військову допомогу: крапку в демілітаризації РФ поставлять ATACMS

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Київ, П'ятниця 06 січня 2023 13:15
Подоляк про подальшу військову допомогу: крапку в демілітаризації РФ поставлять ATACMS Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Рішення партнерів щодо передачі Україні важкої техніки посилить наступальні можливості ЗСУ. Проте крапку в демілітаризації РФ поставлять далекобійні ракети ATACMS чи їх аналоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Подоляк привітав рішення США, Франції та Німеччини. Він заявив, що додаткові системи Patriot допоможуть "закрити небо" над Україною. Водночас броньована техніка Bradley, Marder, AMX, яку скоро можуть отримати українські війська, посилить наступальні можливості.

Радник голови ОП наголосив, що Україна очікує від партнерів рішення про надання танків Leopard та далекобійних ракет.

"Крапку в демілітаризації РФ поставлять ATACMS й аналоги", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, президент США підтвердив, що Україна може отримати бойові машини Bradley. За даними ЗМІ, БМП можуть увійти до найближчого пакету військової допомоги.

Крім того, стало відомо, що Німеччина має намір передати Україні свої БМП Marder і батарею Patriot.

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