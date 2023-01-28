У Зеленського жорстко пройшлися МОК після їх пропозиції повернути росіян на Олімпіаду

Міжнародний олімпійський комітет своїм закликом повернути представників РФ та Білорусі на Олімпіаду пропонує миру пропагувати насильство, масові вбивства та руйнування.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter .

Крім того, український президент додав до своєї публікації кадри, на яких зображені наші спортсмени, які тренуються у зруйнованих спортзалах та на розбитих від російських ракет стадіонах.

Також президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах, що Росія має зупинити агресію та терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху.

За словами Подоляка, спорт не існує поза політикою – спорт сприяє цьому. І, таким чином, МОК просуває російську антигуманну політику.

Нагадаємо,Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Також президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь в Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме.

У відповідь президент України запросив голову Міжнародного олімпійського комітету відвідати Бахмут, щоб той переконався, що нейтральності не існує.

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