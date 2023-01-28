У Зеленского жестко прошлись по МОК после их предложения вернуть россиян на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет своим призывом вернуть представителей РФ и Беларуси на Олимпиаду предлагает миру пропагандировать насилие, массовые убийства и разрушения.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter .

Кроме того, украинский президент прикрепил к посту кадры, на которых изображены наши спортсмены, тренирующиеся в разрушенных спортзалах и на разбитых от российских ракет стадионах.

Также президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях, что Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения.

По словам Подоляка, спорт не существует вне политики - спорт способствует этому. И, таким образом, МОК продвигает продвигает российскую антигуманную политику.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Также президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться.

В ответ на это президент Украины пригласил главу Международного олимпийского комитета посетить Бахмут, чтобы тот убедился, что нейтральности не существует.

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