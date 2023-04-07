У Зеленського заявили, що участь у змаганнях спортсменів із РФ не сприяє миру

Участь спортсменів із РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях не сприяє встановлення миру.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"У Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку я хочу ще раз нагадати, що участь російських та білоруських спортсменів не сприяє миру та розвитку. Тому що терористам не місце у спортивному світі", - заявив Єрмак.
Генеральна Асамблея ООН 23 серпня 2013 року одноголосно ухвалила рішення відзначати 6 квітня як Міжнародний день спорту. Офіційна назва Дня – Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.
Раніше ми писали, що в Україні можуть почати застосовувати санкції проти вітчизняних спортивних федерацій та українських спортсменів за участь у турнірах разом із представниками РФ та Білорусі.
Також повідомлялося, що організатори Вімблдона вирішили зняти дискваліфікацію з гравців, які представляють Росію та Білорусь. Вони зможуть зіграти на турнірі "Великого шолома" у нейтральному статусі. Минулого року мейджор виплатив солідний штраф за бан для росіян та білорусів.
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