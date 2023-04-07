У Зеленського заявили, що участь у змаганнях спортсменів із РФ не сприяє миру

Участь спортсменів із РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях не сприяє встановлення миру.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"У Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку я хочу ще раз нагадати, що участь російських та білоруських спортсменів не сприяє миру та розвитку. Тому що терористам не місце у спортивному світі", - заявив Єрмак. Генеральна Асамблея ООН 23 серпня 2013 року одноголосно ухвалила рішення відзначати 6 квітня як Міжнародний день спорту. Офіційна назва Дня – Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.