У Зеленского заявили, что участие в соревнованиях спортсменов из РФ не способствует миру

Участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях не способствует установление мира.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В Международный день спорта во благо мира и развития я хочу еще раз напомнить, что участие российских и белорусских спортсменов не способствует миру и развитию. Потому что террористам не место в спортивном мире", - заявил Ермак. Генеральная Ассамблея ООН 23 августа 2013 года единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта. Официальное название Дня — Международный день спорта на благо развития и мира.