У Зеленського заявили, що росіяни глушать зв'язок та GPS-навігацію на території Криму

Робота партизанів в Криму

Нагадаємо, що на території тимчасово окупованого Криму активно працюють українські партизани.

Зокрема, нещодавно партизанський рух АТЕШ заявив про те, що кілька місяців спостерігав за нафтобазою в Джанкої, якою користуються росіяни.

Усю інформацію, яку партизанам вдалося зібрати про нафтобазу у Криму, вже передали українським захисникам.

Також 12 квітня стало відомо, що росіяни намагаються знайти партизанів у Криму, їх шукають у громадському транспорті.

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