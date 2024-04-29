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У Зеленського заявили, що росіяни глушать зв'язок та GPS-навігацію на території Криму

Ілюстративне фото: у Криму глушать мобільний зв'язок та навігацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти навмисно глушать зв'язок та навігацію на території Криму. Проблеми спостерігаються у низці населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook.

Місцеві жителі розповідають про те, що критичні проблеми з мобільним зв'язком та GPS-навігацією з'явилися у Сімферополі, Севастополі та інших населених пунктах півострова.

"Вони розповіли, що у Сімферополі навігація взагалі не працює, а у Севастополі сигнал регулярно глушиться цілодобово", - уточнили у Представництві президента.

Робота партизанів в Криму

Нагадаємо, що на території тимчасово окупованого Криму активно працюють українські партизани.

Зокрема, нещодавно партизанський рух АТЕШ заявив про те, що кілька місяців спостерігав за нафтобазою в Джанкої, якою користуються росіяни.

Усю інформацію, яку партизанам вдалося зібрати про нафтобазу у Криму, вже передали українським захисникам.

Також 12 квітня стало відомо, що росіяни намагаються знайти партизанів у Криму, їх шукають у громадському транспорті.

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