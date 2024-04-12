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У Криму полюють на партизанів в громадському транспорті: рух опору попередив про небезпеку

Крим, П'ятниця 12 квітня 2024 13:37
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У Криму полюють на партизанів в громадському транспорті: рух опору попередив про небезпеку Фото: партизанів в Криму шукають у громадському транспорті (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти намагаються виявити підпілля в громадському транспорті Криму. Для цього особи в цивільному їздять маршрутками із бодікамерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що сили руху опору стали частіше помічати в громадському транспорті людей з відеореєстраторами (бодікамерами).

Часто такі люди носять парамілітарний одяг і мають військову статуру.

Партизани припускають, що окупанти таким чином проводять патрулювання, намагаючись виявити тих, хто фіксує військову техніку та об'єкти.

"На щастя, таких людей можна помітити неозброєним поглядом, і наші агенти встигають їх виявити. Однак ми не применшуємо значення цієї загрози і вживаємо всіх необхідних запобіжних заходів", - зауважують в "АТЕШ".

Окупанти полюють на український рух опору

Варто зазначити, що в рамках зросійщення та спроб загарбників створити цілком лояльне до окупації суспільство, росіяни полюють на український рух опору, вдаючись до різних інструментів впливу на цивільне населення.

Так, загарбники обходять дитячі спортивні секції на окупованій частині України. Під час таких візитів т.зв. слідчий комітет проводить допити серед українських дітей.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Нещодавно ми повідомляли про те, що РФ відправила на окуповану частину Херсонської області нову групу співробітників ФСБ для пошуку українських партизанів.

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