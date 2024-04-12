У Криму полюють на партизанів в громадському транспорті: рух опору попередив про небезпеку

Окупанти намагаються виявити підпілля в громадському транспорті Криму. Для цього особи в цивільному їздять маршрутками із бодікамерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"На щастя, таких людей можна помітити неозброєним поглядом, і наші агенти встигають їх виявити. Однак ми не применшуємо значення цієї загрози і вживаємо всіх необхідних запобіжних заходів", - зауважують в "АТЕШ".

Партизани припускають, що окупанти таким чином проводять патрулювання, намагаючись виявити тих, хто фіксує військову техніку та об'єкти.

Часто такі люди носять парамілітарний одяг і мають військову статуру.

Зазначається, що сили руху опору стали частіше помічати в громадському транспорті людей з відеореєстраторами (бодікамерами).

Окупанти полюють на український рух опору

Варто зазначити, що в рамках зросійщення та спроб загарбників створити цілком лояльне до окупації суспільство, росіяни полюють на український рух опору, вдаючись до різних інструментів впливу на цивільне населення.

Так, загарбники обходять дитячі спортивні секції на окупованій частині України. Під час таких візитів т.зв. слідчий комітет проводить допити серед українських дітей.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Нещодавно ми повідомляли про те, що РФ відправила на окуповану частину Херсонської області нову групу співробітників ФСБ для пошуку українських партизанів.

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