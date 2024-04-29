У Зеленского заявили, что россияне глушат связь и GPS-навигацию на территории Крыма

Российские оккупанты намеренно глушат связь и навигацию на территории Крыма. Проблемы наблюдаются в ряде населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.
Местные жители рассказывают о том, что критические проблемы с мобильной связью и GPS-навигацией появились в Симферополе, Севастополе и других населенных пунктах полуострова.
"Они рассказали, что в Симферополе навигация вообще не работает, а в Севастополе сигнал регулярно глушится круглосуточно", - уточнили в Представительстве президента.
Напомним, на территории временно оккупированного Крыма активно работают украинские партизаны.
В частности, недавно партизанское движение АТЕШ заявило о том, что несколько месяцев наблюдало за нефтебазой в Джанкое, которой пользуются россияне.
Всю информацию, которую партизанам удалось собрать о нефтебазе в Крыму уже передали украинским защитникам.
Также 12 апреля стало известно, что россияне пытаются найти партизан в Крыму, их ищут в общественном транспорте.
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