У Зеленского заявили, что россияне глушат связь и GPS-навигацию на территории Крыма

Работа партизан в Крыму

Напомним, на территории временно оккупированного Крыма активно работают украинские партизаны.

В частности, недавно партизанское движение АТЕШ заявило о том, что несколько месяцев наблюдало за нефтебазой в Джанкое, которой пользуются россияне.

Всю информацию, которую партизанам удалось собрать о нефтебазе в Крыму уже передали украинским защитникам.

Также 12 апреля стало известно, что россияне пытаются найти партизан в Крыму, их ищут в общественном транспорте.

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