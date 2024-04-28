Партизани провели розвідку на одній з найбільш захищених нафтобаз РФ у Криму

Партизани протягом кількох місяців проводили розвідку нафтобази у Джанкої, яку використовують росіян. Це одна з найбільших нафтобаз, яку ретельно охороняють окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

"Протягом багатьох місяців, починаючи з кінця минулого року, наші агенти проводили розвідку та стеження за нафтобазою у Джанкої", - йдеться у повідомленні.

Партизани змогли виявити шляхи логістики і техніку, яку використовують росіяни для перевезення нафтопродуктів. Як повідомили партизани, територія нафтобази огороджена, її постійно патрулюють і по всьому периметру розташовані десятки камер.

"Вони (камери, - ред.) встановлені як на видних місцях, так і в точках для прихованої відеофіксації, що демонструє, наскільки окупанти цінують цей об'єкт", - зазначає партизанський рух.

Всю інформацію партизани вже передали Силам оборони України.

Фото: партизани виявили нафтобазу росіян у Криму (t.me/atesh_ua)