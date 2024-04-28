Партизани провели розвідку на одній з найбільш захищених нафтобаз РФ у Криму
Партизани протягом кількох місяців проводили розвідку нафтобази у Джанкої, яку використовують росіян. Це одна з найбільших нафтобаз, яку ретельно охороняють окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".
"Протягом багатьох місяців, починаючи з кінця минулого року, наші агенти проводили розвідку та стеження за нафтобазою у Джанкої", - йдеться у повідомленні.
Партизани змогли виявити шляхи логістики і техніку, яку використовують росіяни для перевезення нафтопродуктів. Як повідомили партизани, територія нафтобази огороджена, її постійно патрулюють і по всьому периметру розташовані десятки камер.
"Вони (камери, - ред.) встановлені як на видних місцях, так і в точках для прихованої відеофіксації, що демонструє, наскільки окупанти цінують цей об'єкт", - зазначає партизанський рух.
Всю інформацію партизани вже передали Силам оборони України.
Фото: партизани виявили нафтобазу росіян у Криму (t.me/atesh_ua)
Ситуація в Криму
Варто зазначити, що росіяни перетворюють Крим у свою військову базу, а півострів є логістичним хабом, який підтримує окупантів на півдні України.
Проте українські захисники провели низку вдалих операцій у Криму. Внаслідок атак були знищені ворожі кораблі, нафтобази, пункти управління тощо.
Так, зокрема, у квітні українські воїни завдали ударів по військовому аеродрому у Джанкої. За даними ГУР Міноборони, були знищені засоби ППО ворога, а також був уражений пункт управління окупантів.
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