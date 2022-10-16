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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського заявили, що поразка Росії буде неминучою

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Українські війська продовжують наступ по всій лінії фронту на півдні та сході країни. Він є стратегічним, а поразка Росії - неминучою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.

Він наголосив, що українська армія продовжує свій рух на фронті.

Водночас санкції проти росії ставатимуть все більш жорсткими й ізоляція країни-агресора буде забезпечена.

"Україна отримуватиме все більше зброї, а армія буде переозброєна за стандартами НАТО. Міжнародна коаліція дасть потужну відповідь на енергетичний та ядерний шантаж. Україна має отримати гарантії безпеки і стати членом НАТО в майбутньому", - заявив Єрмак.

Керівник ОП також переконаний, що відповідати за злочини російського режиму будуть декілька поколінь росіян, а Україна поверне всі свої території.

Нагадаємо, ЗСУ за останню добу знищили ще 320 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 320 своїх військових.

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Андрій ЄрмакВторгнення Росії до України