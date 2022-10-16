У Зеленського заявили, що поразка Росії буде неминучою

Він наголосив, що українська армія продовжує свій рух на фронті.

Водночас санкції проти росії ставатимуть все більш жорсткими й ізоляція країни-агресора буде забезпечена.

"Україна отримуватиме все більше зброї, а армія буде переозброєна за стандартами НАТО. Міжнародна коаліція дасть потужну відповідь на енергетичний та ядерний шантаж. Україна має отримати гарантії безпеки і стати членом НАТО в майбутньому", - заявив Єрмак.

Керівник ОП також переконаний, що відповідати за злочини російського режиму будуть декілька поколінь росіян, а Україна поверне всі свої території.