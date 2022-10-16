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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского заявили, что поражение России будет неизбежным

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Украинские войска продолжают наступление по всей линии фронта на юге и востоке страны. Оно стратегическое, а поражение России является неизбежным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

Он отметил, что украинская армия продолжает свое движение на фронте.

В то же время санкции против России будут ужесточаться и изоляция страны-агрессора будет обеспечена.

"Украина будет получать все большее оружие, а армия будет перевооружена по стандартам НАТО. Международная коалиция даст мощный ответ на энергетический и ядерный шантаж. Украина должна получить гарантии безопасности и стать членом НАТО в будущем", - заявил Ермак.

Руководитель ОП также уверен, что отвечать за преступления российского режима будут несколько поколений россиян, а Украина вернет все свои территории.

Напомним, ВСУ за последние сутки уничтожили еще 320 кафиров. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 320 своих военных.

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Андрей ЕрмакВторжение России в Украину