У Зеленского заявили, что поражение России будет неизбежным

Он отметил, что украинская армия продолжает свое движение на фронте.

В то же время санкции против России будут ужесточаться и изоляция страны-агрессора будет обеспечена.

"Украина будет получать все большее оружие, а армия будет перевооружена по стандартам НАТО. Международная коалиция даст мощный ответ на энергетический и ядерный шантаж. Украина должна получить гарантии безопасности и стать членом НАТО в будущем", - заявил Ермак.

Руководитель ОП также уверен, что отвечать за преступления российского режима будут несколько поколений россиян, а Украина вернет все свои территории.