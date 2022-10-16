У Зеленского заявили, что поражение России будет неизбежным

Украинские войска продолжают наступление по всей линии фронта на юге и востоке страны. Оно стратегическое, а поражение России является неизбежным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.
Он отметил, что украинская армия продолжает свое движение на фронте.
В то же время санкции против России будут ужесточаться и изоляция страны-агрессора будет обеспечена.
"Украина будет получать все большее оружие, а армия будет перевооружена по стандартам НАТО. Международная коалиция даст мощный ответ на энергетический и ядерный шантаж. Украина должна получить гарантии безопасности и стать членом НАТО в будущем", - заявил Ермак.
Руководитель ОП также уверен, что отвечать за преступления российского режима будут несколько поколений россиян, а Украина вернет все свои территории.
Напомним, ВСУ за последние сутки уничтожили еще 320 кафиров. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 320 своих военных.
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