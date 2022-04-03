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У Зеленского заявили, что Россия планировала геноцид в Украине

Фото: Россия планировала геноцид в Украине (twitter.com/Podolyak_M)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия планировала геноцид в Украине. Российские оккупанты хотели скрыть военные преступления с помощью мобильных крематориев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Российские солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами Росгвардии. Но за ними всегда следовали мобильные крематории", - написал в Twitter Подоляк.

Он задался вопросом: зачем россияне брали с собой в Украину мобильные крематории? По его словам, теперь стало понятно для чего - чтобы скрыть военные преступления.

"Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид", - подытожил советник главы ОП.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что за совершенные в Украине военные преступления должен ответить не только Владимир Путин.

Отметим, международная правозащитная организация Human Rights Watch начала документировать военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине.

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