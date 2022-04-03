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За военные преступления в Украине должен ответить не только Путин, - Зеленский

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Киев, Воскресенье 03 апреля 2022 19:46
За военные преступления в Украине должен ответить не только Путин, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за совершенные на украинской территории военные преступления должен ответить не только Владимир Путин. К ответственности должны быть привлечены все, кто отдавал преступные приказы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу CBS.

"Было бы несправедливо брать только (Путина - ред.). Все военачальники, все, кто отдавал указания и распоряжения, должны понести соответствующее наказание", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях.

Напомним, международная правозащитная организация Human Rights Watch начала документировать военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине.

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