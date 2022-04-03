За военные преступления в Украине должен ответить не только Путин, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за совершенные на украинской территории военные преступления должен ответить не только Владимир Путин. К ответственности должны быть привлечены все, кто отдавал преступные приказы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу CBS.
"Было бы несправедливо брать только (Путина - ред.). Все военачальники, все, кто отдавал указания и распоряжения, должны понести соответствующее наказание", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях.
Напомним, международная правозащитная организация Human Rights Watch начала документировать военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине.
Война России против Украины идет 39-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!