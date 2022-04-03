У Зеленського заявили, що Росія планувала геноцид в Україні

Росія планувала геноцид в Україні. Російські окупанти хотіли приховати військові злочини за допомогою мобільних крематоріїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави офісу президента України Михайла Подоляка.
"Російські солдати заходили в Україну з військовим оркестром і колонами Росгвардії. Але за ними завжди слідували мобільні крематорії", - написав у Twitter Подоляк.
Він задався питанням: Навіщо росіяни брали з собою в Україну мобільні крематорії? За його словами, тепер стало зрозуміло для чого - щоб приховати військові злочини.
"Це не помилка виконавця. Це спланований геноцид", - підсумував радник голови ОП.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за скоєні в Україні військові злочини повинен відповісти не тільки Володимир Путін.
Зазначимо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch почала документувати військові злочини, вчинені російськими окупантами в Україні.
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