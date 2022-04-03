У Зеленського заявили, що Росія планувала геноцид в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави офісу президента України Михайла Подоляка .

"Російські солдати заходили в Україну з військовим оркестром і колонами Росгвардії. Але за ними завжди слідували мобільні крематорії", - написав у Twitter Подоляк.

Він задався питанням: Навіщо росіяни брали з собою в Україну мобільні крематорії? За його словами, тепер стало зрозуміло для чого - щоб приховати військові злочини.

"Це не помилка виконавця. Це спланований геноцид", - підсумував радник голови ОП.