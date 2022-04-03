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Правозащитники начали документировать преступления оккупантов в Украине

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Вашингтон, Воскресенье 03 апреля 2022 16:05
Правозащитники начали документировать преступления оккупантов в Украине Фото: военные преступления российских оккупантов в Украине начали документировать (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) начала документировать военные преступления, совершенные российскими оккупантами против мирных жителей Украины. Опубликован доклад со свидетельствами очевидцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад HRW.

В докладе HRW говорится, что организация задокументировала несколько случаев нарушения российскими военными законов войны на захваченных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областях. В документе приводятся свидетельства очевидцев преступлений оккупантов с 27 февраля по 14 марта.

В частности, в докладе рассказывается о том, что 4 марта в Буче российские оккупанты окружили группу из пятерых мужчин, поставили их на колени и убили одного из них выстрелом в затылок. Также приводится эпизод убийства шести человек 27 февраля в селе Старый Быков Черниговской области, изнасилования женщины 13 марта в селе Малая Рогань Харьковской области и убийство в Ворзеле женщины с 14-летним ребенком.

Напомним, ранее Еврокомиссия призвала провести срочное независимое расследование преступлений России в Украине.

Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал массовые убийства мирного населения в Киевской области и заявил, что европейские лидеры должны немедленно остановить действия РФ.

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