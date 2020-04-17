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У Зеленского заявили, что пик COVID-19 в Украине еще не наступил

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 14:47
У Зеленского заявили, что пик COVID-19 в Украине еще не наступил
Фото: совещание у Владимира Зеленского (president.gov.ua)

У президента просят украинцев быть осторожными на пасхальные и майские праздники

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще не наступил. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания у Владимира Зеленского.

На совещании речь шла о том, что Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными в связи с пасхальными и майскими праздниками.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но важнейший. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может обойти пик распространения коронавируса. По его словам, пик может пройти не замеченным, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий

На этой неделе пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис отметила, что несмотря на уменьшение пандемии в Италии и Испании, в Европе еще наблюдаются вспышки коронавируса в Великобритании и Турции. При этом именно Европа и США являются эпицентром пандемии.Таким образом, ВОЗ считает, что пик заболеваемости еще впереди.

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