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У Зеленського заявили, що пік COVID-19 в Україні ще не настав

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 14:47
У Зеленського заявили, що пік COVID-19 в Україні ще не настав
Фото: нарада у Володимира Зеленського (president.gov.ua)

У президента просять українців бути обережними на великодні та травневі свята

Пік захворюваності на коронавірус в Україні ще не настав. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради у Володимира Зеленського.

На нараді йшлося про те, що Україна ще не досягла піку захворюваності, і треба бути обережними у зв'язку з пасхальними і травневими святами.

"Так, усі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми маємо розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин - тимчасовий, але найважливіший. Що сьогодні такий пікнік або такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації і роз'яснення - це дуже важливо в такий складний час", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може обійти пік поширення коронавірусу. За його словами, пік може пройти не поміченим, якщо українці будуть дотримуватися карантинних заходів.

На цьому тижні прес-секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс зазначила, що незважаючи на зменшення пандемії в Італії та Іспанії, в Європі ще спостерігаються спалахи коронавірусу у Великобританії і Туреччині. При цьому саме Європа і США є епіцентром пандеміі.Такім чином, ВООЗ вважає, що пік захворюваності ще попереду.

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