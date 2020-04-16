У Зеленского заявили о переговорах о новых обменах пленными

Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

У президента отметили, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение.

"Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня состоялся обмен пленными между Донецком и Киевом. Обмен проходил на КПВВ "Майорск". Из-за карантина после возвращения в Киев освобожденые украинцы направятся на обязательную обсервацию.

Отметим, что в списках обмена пленными не будет крымчан. Украинская власть заявила, что не отступает от попыток реализовать формат "всех на всех". Но на этот раз домой должны вернуться украинцы, которых удерживают боевики на Донбассе.

Ранее сообщалось, что боевики готовы допустить к пленным их родственников. Речь шла о допуске к восьмерым украинцам, которых незаконно удерживает самопровозглашенная "ДНР".