У Зеленского заявили о готовности ответить на кибератаку на госсайты
Сегодня, 14 января, состоялась глобальная хакерская атака на сайты госструктур Украины. В офисе президента заявили о готовности ответить на эти атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака на конференции Atlantic Council.
По словам Ермака, уже 90% всех государственных сайтов возобновили свою работу. В то же время украинская разведка и СБУ сейчас анализируются ситуацию и уже имеют определенные мнения относительно того, кто именно стоит за кибератакой.
Также Украина сотрудничает с международными партнерами по вопросам кибербезопасности, в том числе с Британией и США.
"Конечно, мы абсолютно готовы ответить на эти атаки и продолжить сотрудничество с нашими партнерами для обеспечения защиты", - заявил Ермак.
Руководитель Офиса президента отметил, что кибератаки были одними из потенциальных факторов дестабилизации в Украине, однако другая стратегическая инфраструктура не пострадала из-за надежной защиты.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате глобальной кибератаки на Украину прослеживается российский след. Впрочем, утечки персональных данных не произошло.
Киберполиция решает вопрос об открытии дела.