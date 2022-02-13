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У Зеленского заявили, что ЕС не запрещал полеты над Украиной

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 15:17
У Зеленского заявили, что ЕС не запрещал полеты над Украиной Фото: Офис президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) не давало рекомендации ограничить полеты над Украиной. Воздушное пространство страны остается открытым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Небо над Украиной открыто, власть не принимала никаких решений по закрытию воздушного пространства. EASA также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины", - написал в Facebook Тимошенко.

Замглавы ОП подчеркнул, что руководство страны пользуется фактами, а не предположениями. По его словам, большинство авиакомпаний продолжают полеты в воздушном пространстве Украины без ограничений.

"Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения. Также продолжим работу с международными партнерами", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее Министерство инфраструктуры заявило об отсутствии планов по закрытию авиапространства над Украиной.

Отметим, авиакомпания Lufthansa допускает приостановку рейсов в Украину.

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