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У Зеленського заявили, що ЄС не забороняв польоти над Україною

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Київ, Неділя 13 лютого 2022 15:17
У Зеленського заявили, що ЄС не забороняв польоти над Україною Фото: Офіс президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) не давало рекомендації обмежити польоти над Україною. Повітряний простір країни залишається відкритим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови офісу президента Кирила Тимошенко.

"Небо над Україною відкрито, влада не приймала жодних рішень щодо закриття повітряного простору. EASA також не давало рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі України", - написав у Facebook Тимошенко.

Заступник голови ОП підкреслив, що керівництво країни користується фактами, а не припущеннями. За його словами, більшість авіакомпаній продовжують польоти в повітряному просторі України без обмежень.

"Україна готова підтримати авіаперевізників, найближчим часом будуть ініційовані необхідні урядові рішення. Також продовжимо роботу з міжнародними партнерами", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Міністерство інфраструктури заявило про відсутність планів щодо закриття авіапростору над Україною.

Зазначимо, авіакомпанія Lufthansa допускає призупинення рейсів в Україну.

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