У Зеленського заявили, що ЄС не забороняв польоти над Україною

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) не давало рекомендації обмежити польоти над Україною. Повітряний простір країни залишається відкритим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови офісу президента Кирила Тимошенко .

"Небо над Україною відкрито, влада не приймала жодних рішень щодо закриття повітряного простору. EASA також не давало рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі України", - написав у Facebook Тимошенко.

Заступник голови ОП підкреслив, що керівництво країни користується фактами, а не припущеннями. За його словами, більшість авіакомпаній продовжують польоти в повітряному просторі України без обмежень.

"Україна готова підтримати авіаперевізників, найближчим часом будуть ініційовані необхідні урядові рішення. Також продовжимо роботу з міжнародними партнерами", - додав Тимошенко.