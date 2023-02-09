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Зеленського запросили до Брюсселя для рішень щодо зброї, вони вже ухвалені, - Мішель

Фото: Шарль Мішель, президент Євроради (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз запросив президента України Володимира Зеленського на саміт до Брюсселя для того, щоб ухвалити конкретні рішення щодо передачі зброї. Їх уже ухвалили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг президента України Володимира Зеленського, голови Євроради Шарля Мішеля та голови ЄК Урсули фон дер Ляєн.

"Коли ми говорили з паном Зеленським про те, що, можливо, він приїде до Брюсселя, щоб виступити, то це робилося для того, щоб ухвалити конкретні рішення. Це не просто слова. Ми маємо конкретні рішення для того, щоб надавати технічну допомогу зброєю, щоб відштовхнути загарбника. Ми й надалі направлятимемо допомогу", - підкреслив Мішель.

У свою чергу Зеленський зазначив, що він просто не має права повертатися з закордонних поїздок без жодних позитивних результатів для України. Вони залежать від партнерів та від нього особисто.

"Для мене важливо, щоб усі переговори закінчувалися результатом. Може, це звучить нахабно, але це не цинізм із мого боку, це прагматизм. І повірте, вже ніяких почуттів. Ми рік тому їх залишили. Жодних почуттів, просто прагматика. Нам, щоб вижити, потрібна ця зброя", - уточнив президент України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України 9 лютого перебуває з робочим візитом у Брюсселі. Він взяв участь у саміті Євросоюзу.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, є позитивні результати його візиту до Лондона, але їх поки що не розкривають.

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