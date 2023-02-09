Зеленского пригласили в Брюссель для решений по оружию, они уже приняты, - Мишель

Евросоюз пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюссель для того, чтобы принять конкретные решение по передаче оружия. Их уже приняли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой совместный брифинг президента Украины Владимира Зеленского, главы Евросовета Шарля Мишеля и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
"Когда мы говорили с господином Зеленским о том, что, возможно, он приедет в Брюссель, чтобы выступить, то это делалось для того, чтобы принять конкретные решения. Это не просто слова. У нас есть конкретные решения для того, чтобы оказывать техническую помощь оружием, чтобы оттолкнуть захватчика. Мы будем и дальше направлять помощь", - подчеркнул Мишель.
В свою очередь Зеленский отметил, что у него просто нет права возвращаться из заграничных поездок без каких-либо позитивных результатов для Украины. Они зависят от партнеров и от него лично.
"Для меня важно, чтобы все переговоры заканчивались результатом. Может, это звучит нагло, но это не цинизм с моей стороны, это прагматизм. И поверьте, уже никаких чувств. Мы год назад их оставили. Никаких чувств, просто прагматика. Нам, чтобы выжить, нужно это оружие", - уточнил президент Украины.
Напомним, ранее стало известно, что президент Украины 9 февраля находится с рабочим визитом в Брюсселе. Он принял участие в саммите Евросоюза.
Также мы писали, что, по словам Зеленского, есть положительные результаты его визита в Лондон, но их пока не раскрывают.
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