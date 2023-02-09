Зеленского пригласили в Брюссель для решений по оружию, они уже приняты, - Мишель

Евросоюз пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюссель для того, чтобы принять конкретные решение по передаче оружия. Их уже приняли.

"Когда мы говорили с господином Зеленским о том, что, возможно, он приедет в Брюссель, чтобы выступить, то это делалось для того, чтобы принять конкретные решения. Это не просто слова. У нас есть конкретные решения для того, чтобы оказывать техническую помощь оружием, чтобы оттолкнуть захватчика. Мы будем и дальше направлять помощь", - подчеркнул Мишель.

В свою очередь Зеленский отметил, что у него просто нет права возвращаться из заграничных поездок без каких-либо позитивных результатов для Украины. Они зависят от партнеров и от него лично.

"Для меня важно, чтобы все переговоры заканчивались результатом. Может, это звучит нагло, но это не цинизм с моей стороны, это прагматизм. И поверьте, уже никаких чувств. Мы год назад их оставили. Никаких чувств, просто прагматика. Нам, чтобы выжить, нужно это оружие", - уточнил президент Украины.