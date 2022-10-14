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У Зеленського запевнили, що знайдуть спосіб продовжити роботу Starlink в Україні

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна знайде спосіб, як продовжити роботу терміналів Starlink у країні на тлі інформації про відмову SpaceX від фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти в найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на свої стратегії. Україна знайде рішення, щоб Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв'язок", - наголосив Подоляк.

При цьому репортер американського видання Foreign Policy Джек Детч у своєму Twitter розповів, що, за словами заступника прес-секретаря Білого дому Сабрини Сінгх, Пентагон "підтримує зв'язок" з приводу систем Starlink для України.

При цьому Сінгх додала, що оборонне відомство не підтвердило отримання листа від SpaceX з умовою про фінансування терміналів Starlink в Україні.

Нагадаємо, що, за даними CNN, компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування служби супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

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