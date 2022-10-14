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У Зеленского заверили, что найдут способ продолжить работу Starlink в Украине

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина найдет способ, как продолжить работу терминалов Starlink в стране на фоне информации об отказе SpaceX от финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Давайте откровенно. Нравится это кому-нибудь или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что к концу переговоров компания обеспечит стабильную связь", - подчеркнул Подоляк.

При этом репортер американского издания Foreign Policy Джек Детч у себя в Twitter рассказал, что, по словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Сабрины Сингх, Пентагон "поддерживает связь" по поводу систем Starlink для Украины.

При этом Сингх добавила, что оборонное ведомство не подтвердило получение письма от SpaceX c условием о финансировании терминалов Starlink в Украине.

Напомним, что, по данным CNN, компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование службы спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц.

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