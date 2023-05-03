UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського заперечили причетність України до нічних атак на Кремль

Фото: Сергій Никифоров, прессекретар президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не володіє інформацією про нічні атаки на Кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря президента України Сергія Никифорова в коментарі для BBC.

"Окремо дивують формулювання держави-терориста. Теракт - це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників", - пояснив Никифоров.

Секретар РНБО Олексій Данілов, зі свого боку, відмовився прокоментувати заяву Росії щодо атаки на Кремль.

Нічна атака на Кремль

В Росії заявили про те, що їх військові й спецслужби вивели з ладу два дрони, які нібито хотіли атакувати Кремль.Зокрема зазначається, що внаслідок так званої "атаки" ніхто не постраждав.

Російський диктатор Володимир Путін, як стверджує його прессекретар Дмитро Пєсков, не постраждав й загалом не перебував в Кремлі на момент "удару".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяКремльВійна в Україні