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У Зеленского отрицают причастность Украины к ночным атакам на Кремль

Фото: Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не владеет информацией о ночных атаках на Кремль. Все силы нашей страны направлены исключительно на освобождение собственных территорий, а не атаку чужих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в комментарии для BBC.

"Отдельно удивляют формулировки государства-террориста. Теракт - это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета, запущенная в людей, которые пытались эвакуироваться на вокзале в Краматорске и много других трагедий. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая, ожидаемый прием от наших противников", - пояснил Никифоров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, со своей стороны, отказался прокомментировать заявление России относительно атаки на Кремль.

Ночная атака на Кремль.

В России заявили о том, что их военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль, в частности отмечается, что в результате так называемой "атаки" никто не пострадал.

Российский диктатор Владимир Путин, как утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не пострадал и вообще не находился в Кремле на момент "удара".

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