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У Зеленського закликали заборонити росіянам відвідувати країни Європи

Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Офісі президента України закликають союзників заборонити громадянам РФ відвідувати країни Європи. Щоб кожен росіянин відчув ціну війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіянам необхідно заборонити відвідувати країни Європи. Санкції мають бути жорсткими, щоб кожен з них відчув на собі ціну війни", - написав Єрмак.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну європейські країни продовжують ускладнювати подорожі російським туристам. Зокрема, нещодавно в Болгарії посилили видачу багаторазових віз росіянам.

Тим часом візовий центр Франції став вимагати передоплату від росіян, які хочуть потрапити на прийом.

Однак ще є й країни ЄС продовжують швидко видавати візи росіянам. Про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

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