У Зеленского призвали запретить россиянам посещать страны Европы

"Россиянам необходимо запретить посещать страны Европы. Санкции должны быть жесткими, чтобы каждый из них почувствовал цену войны", - написал Ермак.

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские страны продолжают усложнять путешествия российским туристам. В частности, недавно в Болгарии усилили выдачу многоразовых виз россиянам.

Тем временем визовый центр Франции потребовал предоплату от россиян, которые хотят попасть на прием.

Однако есть еще и страны ЕС продолжают быстро выдавать визы россиянам. Об этом читайте в материале РБК-Украина.

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