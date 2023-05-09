RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского призвали запретить россиянам посещать страны Европы

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента Украины призывают союзников запретить гражданам РФ посещать страны Европы. Чтобы каждый россиянин почувствовал цену войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Россиянам необходимо запретить посещать страны Европы. Санкции должны быть жесткими, чтобы каждый из них почувствовал цену войны", - написал Ермак.

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские страны продолжают усложнять путешествия российским туристам. В частности, недавно в Болгарии усилили выдачу многоразовых виз россиянам.

Тем временем визовый центр Франции потребовал предоплату от россиян, которые хотят попасть на прием.

Однако есть еще и страны ЕС продолжают быстро выдавать визы россиянам. Об этом читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерациявыезд за границу