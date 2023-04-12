Болгарія посилила видачу віз росіянам – ЗМІ

Європейські країни продовжують ускладнювати подорожі російським туристам. У Болгарії посилили видачу багаторазових віз росіянам.

Така практика частіше застосовується з кінця березня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Інформація про те, що Болгарія посилила видачу віз, з'явилася в російських ЗМІ та профільних Telegram-каналах. Зазначається, що майже всі візи, видані Болгарією росіянам наприкінці березня та на початку квітня, були одноразовими.Ті туристи, які отримали візи на 90 днів, все одно мають відмітку про одноразовий в'їзд.

Фахівці припускають, що такий підхід пов'язаний із новими співробітниками посольства Болгарії, які вирішили припинити видавати багаторазові візи росіянам.

При цьому в країну туристи з РФ все ж таки можуть приїхати – з будь-якою багаторазовою візою, які громадянам РФ видають у країнах Шенгенської зони.

Раніше повідомлялося, що з 6 жовтня в Болгарії для отримання туристичних мультивіз росіянам потрібно мати в паспорті видану раніше болгарську візу або шенген. За їх відсутності оформляється лише одноразова віза, з якою можна в'їхати лише до Болгарії. Або дворазова віза – з якою можна один раз відвідати також Кіпр, Хорватію та Румунію.

Фото: Деякі країни видають шенгенські візи росіянам (gettyimages.com)

У 2023 році деякі країни Європи продовжують видавати шенгенські візи росіянам – у тому числі Угорщина, Греція, Італія. Швейцарія та Словенія видають візи громадянам РФ протягом місяця.

Нагадаємо, ми писали, що росіян продовжують депортувати з туристичної країни.

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