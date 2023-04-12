ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Болгарія посилила видачу віз росіянам – ЗМІ

Новость на русском →
Середа 12 квітня 2023 14:35
Болгарія посилила видачу віз росіянам – ЗМІ Фото: Візи для росіян до Болгарії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Європейські країни продовжують ускладнювати подорожі російським туристам. У Болгарії посилили видачу багаторазових віз росіянам.

Така практика частіше застосовується з кінця березня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Інформація про те, що Болгарія посилила видачу віз, з'явилася в російських ЗМІ та профільних Telegram-каналах. Зазначається, що майже всі візи, видані Болгарією росіянам наприкінці березня та на початку квітня, були одноразовими.Ті туристи, які отримали візи на 90 днів, все одно мають відмітку про одноразовий в'їзд.

Фахівці припускають, що такий підхід пов'язаний із новими співробітниками посольства Болгарії, які вирішили припинити видавати багаторазові візи росіянам.

При цьому в країну туристи з РФ все ж таки можуть приїхати – з будь-якою багаторазовою візою, які громадянам РФ видають у країнах Шенгенської зони.

Раніше повідомлялося, що з 6 жовтня в Болгарії для отримання туристичних мультивіз росіянам потрібно мати в паспорті видану раніше болгарську візу або шенген. За їх відсутності оформляється лише одноразова віза, з якою можна в'їхати лише до Болгарії. Або дворазова віза – з якою можна один раз відвідати також Кіпр, Хорватію та Румунію.

Болгарія посилила видачу віз росіянам – ЗМІ

Фото: Деякі країни видають шенгенські візи росіянам (gettyimages.com)

У 2023 році деякі країни Європи продовжують видавати шенгенські візи росіянам – у тому числі Угорщина, Греція, Італія. Швейцарія та Словенія видають візи громадянам РФ протягом місяця.

Нагадаємо, ми писали, що росіян продовжують депортувати з туристичної країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария Туризм Візовий режим
Відпочинок в Україні
Точки зору
Анна Джоболда
Знання мови і зарплати. Де та як українці шукають роботу за кордоном
Анна Джоболда
директор департаменту рекрутації Gremi Personal
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Ирина Савіна
Де українцям можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору