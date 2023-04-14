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Перелік обмежений. Які країни ЄС продовжують швидко видавати візи росіянам

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П'ятниця 14 квітня 2023 13:36
Перелік обмежений. Які країни ЄС продовжують швидко видавати візи росіянам Фото: Поїздки російських туристів (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Не зважаючи на війну та санкції росіяни прагнуть провести травневі свята в Європі. Для поїздки їм треба отримати шенгенські візи.

Які країни швидко видають дозвіл на подорож до Шенгенської зони, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Асоціацію туроператорів.

Більшість країн Європи звели російський туризм до мінінуму – 9 країн ЄС заборонили в'їзд росіянам, інші ускладнили для них отримання віз. Список країн, які видають шенген росіянам у 2023 році, дуже обмежений.

Між тим, туроператори пропонують російським туристам встигнути оформити шенгенські візи до травневих свят. Називаються чотири країни, які можуть швидко видати дозволи на в'їзд до Шенгенської зони.

Найшвидше оформлюють туристичні візи росіянам візові центри Угорщини та Греції, трохи повільніше – Італії та Іспанії.

"Можна подати документи на отримання шенгенської візи до Угорщини та Італії, але лише за умови оперативної здачі біометрії у візових центрах", – звертають увагу представники одного з туроператорів.

Перелік обмежений. Які країни ЄС продовжують швидко видавати візи росіянамФото: Росіянам пропонують звертатися за шенгенськими візами в чотири країни (gettyimages.com)

Інші компанії пропонують росіянам спробувати отримати візи в Іспанію та Італію, але не гарантують, що не буде затримок.

Зазначається, що у Грецію російським туристам потрапити можна легко – оформлення шенгенської візи в цю країну займає в середньому 5 днів.

Нагадаємо, ми писали, що Болгарія посилила видачу віз росіянам.

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