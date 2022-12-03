Подоляк - Кремлю: ви нічого не можете, забудьте про Бахмут та готуйтеся до Ялти

Кремль закопує тисячі своїх військових під Бахмутом, аби довести свою "спроможність". Насправді він нічого не може, тому росіянам варто "почати готуватися до Ялти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Бахмут. Під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових. Все, аби довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти - Ялтинського трибуналу", - написав він.

Нагадаємо, Бахмут, як розповідають українські військові, є ключовою точкою війни. На цей напрямок Росія кидає шалені сили та зазнає колосальних втрат.

Як розповіли в РНБО тактикою російської армії в районі Бахмута є вогневий вал та набіги на позиції українських військових великою кількістю живої сили. Тому там втрати РФ дуже значні.

Втім, як зазначають в ОП, росіянам не вдасться здійснити свій план щодо так званого "звільнення Донбасу", та й окупувати Авдіївку й Бахмут, впевнені на Банковій, ворогу не вдасться.

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