У Зеленского заговорили о необходимости демилитаризации приграничья РФ

Война не завершится только освобождением всей территории Украины, поскольку нужно будет демилитаризировать приграничье РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

"Я считаю, что будет четкая конвенционная война, в ходе которой Россия будет постепенно отступать к границам 1991", - говорится в заявлении.

Подоляк объяснил, что там война наверняка не остановится, потому что нужно будет демилитаризовать приграничье РФ.

"Поэтому российские военнослужащие должны будут отойти на километров 50-100 от границы. Так будут дальше развиваться события войны", - добавил советник главы Офиса президента Украины.