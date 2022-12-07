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У Зеленского заговорили о необходимости демилитаризации приграничья РФ

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Среда 07 декабря 2022 19:38
У Зеленского заговорили о необходимости демилитаризации приграничья РФ Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Война не завершится только освобождением всей территории Украины, поскольку нужно будет демилитаризировать приграничье РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

"Я считаю, что будет четкая конвенционная война, в ходе которой Россия будет постепенно отступать к границам 1991", - говорится в заявлении.

Подоляк объяснил, что там война наверняка не остановится, потому что нужно будет демилитаризовать приграничье РФ.

"Поэтому российские военнослужащие должны будут отойти на километров 50-100 от границы. Так будут дальше развиваться события войны", - добавил советник главы Офиса президента Украины.

Напомним, что Россия от начавшейся полномасштабной войны в Украине получит лишь целый ряд проблем.

Раньше мы писали, что Подоляк посоветовал Кремлю забыть о Бахмуте и готовиться к Ялте.

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