У Зеленского выдвинули России свои условия для мирных переговоров
Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president gov ua)
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выдвинул условия Украины для мирных переговоров с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.
"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возврат похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины... " - написал он.
Подоляк отметил, что РФ прекрасно знает условия Украины. Он уверен, что наступит время, и они будут зафиксированы на бумаге.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине "придется" принять условия РФ и сесть за стол переговоров.
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