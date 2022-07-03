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У Зеленского выдвинули России свои условия для мирных переговоров

Новина українською →
Украина, Воскресенье 03 июля 2022 19:49
У Зеленского выдвинули России свои условия для мирных переговоров Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выдвинул условия Украины для мирных переговоров с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возврат похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины... " - написал он.

Подоляк отметил, что РФ прекрасно знает условия Украины. Он уверен, что наступит время, и они будут зафиксированы на бумаге.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине "придется" принять условия РФ и сесть за стол переговоров.

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Ирина Подоляк Офис президента Война России против Украины
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