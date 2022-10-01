У Зеленського впевнені, що зараз закінчити війну дипломатичним шляхом неможливо

"Росія не хоче вести переговори - вона лише висуває ультиматуми. Якщо російська армія покине всю територію України, включно з Кримом, переговори можуть відновитися", - заявив він.

Подоляк також підкреслив, що для України так звані "референдуми" та анексія Росією окупованих територій нічого не означають. Ці регіони залишаються українськими, не дивлячись на незаконні дії Росії.

"Референдуми не мають юридичної сили за міжнародним правом. І Україна готова на все, щоб їх повернути. Наші люди про це нас просять. Це були фейкові голоси, до яких вони не мали стосунку", - зазначив радник керівника ОП.

За його словами, шанси ядерного конфлікту невеликі, але вони все ж існують. Подоляк додав, що у разі ядерного удару наслідки будуть катастрофічними, а відповідь доведеться давати, зокрема, в межах ЄС і НАТО.