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У Зеленского уверены, что сейчас закончить войну дипломатическим путем невозможно

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Сейчас закончить войну дипломатическим путем невозможно. Украина сможет возобновить переговоры с Россией только при условии вывода войск, включая Крым.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Россия не хочет вести переговоры - она лишь выдвигает ультиматумы. Если российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым, переговоры могут возобновиться", - заявил он.

Подоляк также подчеркнул, что для Украины так называемые "референдумы" и аннексия Россией оккупированных территорий ничего не значат. Эти регионы остаются украинскими, несмотря на незаконные действия России.

"Референдумы не имеют юридической силы согласно международному праву. И Украина готова на все, чтобы их вернуть. Наши люди об этом нас просят. Это были фейковые голоса, к которым они не имели отношения", - отметил советник руководителя ОП.

По его словам, шансы ядерного конфликта невелики, но они все же есть. Подоляк добавил, что в случае ядерного удара последствия будут катастрофическими, а ответ придется давать, в частности, в рамках ЕС и НАТО.

Напомним, что Россия неоднократно угрожала Украине и Западу ядерным оружием. Разведка отмечает, что такой риск существует, особенно вдоль линии фронта.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в случае удара Россия должна получить решительный ответ, иначе в мире воцарится хаос.

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