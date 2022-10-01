У Зеленского уверены, что сейчас закончить войну дипломатическим путем невозможно

"Россия не хочет вести переговоры - она лишь выдвигает ультиматумы. Если российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым, переговоры могут возобновиться", - заявил он.

Подоляк также подчеркнул, что для Украины так называемые "референдумы" и аннексия Россией оккупированных территорий ничего не значат. Эти регионы остаются украинскими, несмотря на незаконные действия России.

"Референдумы не имеют юридической силы согласно международному праву. И Украина готова на все, чтобы их вернуть. Наши люди об этом нас просят. Это были фейковые голоса, к которым они не имели отношения", - отметил советник руководителя ОП.

По его словам, шансы ядерного конфликта невелики, но они все же есть. Подоляк добавил, что в случае ядерного удара последствия будут катастрофическими, а ответ придется давать, в частности, в рамках ЕС и НАТО.