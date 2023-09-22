У Зеленського висміяли заяви Міноборони РФ про "відбиття" атаки на Севастополь

"Усі ракети було збито російською системою ППО. Але штаб Чорноморського флоту в Криму зруйновано. Постраждалих у результаті атаки немає. Але деякі військові зникли безвісти", - пише Подоляк.

За його словами, заяви російського Міністерства оборони як доказ глибинної порочності російської системи: на шлях агресії та воєнних злочинів стають люди, які за інших обставин в іншому суспільстві могли б виступати як стендап-коміки.

"Хоча чого дивуватися, якщо навіть Міністерство оборони в цій фантасмагоричній країні насправді - Міністерство нападів", - додав Подоляк.

Що саме заявили в Міноборони РФ

"Сьогодні вдень "київським режимом" завдано ракетного удару по місту Севастополь", - йдеться у заяві.

Там додали, що нібито під час "відбиття" ракетної атаки засобами протиповітряної оборони збито п'ять ракет. Однак у Міноборони РФ визнали, що внаслідок атаки було пошкоджено будівлю штабу Чорноморського флоту.

Також там уточнили, що нібито один окупант не загинув, а зник безвісти після атаки.

Крим обов’язково буде демілітаризовано

Також радник керівника ОП заявив, що путінська Росія є королівством кривих дзеркал і бульбашкою давно віджилих міфів, що існує виключно на страху західних суспільств та емоційній пам’яті страшилок часів Холодної війни, паразитуючи на бренді СРСР.

"Але реальність невпинно наступає на п’яти. Крим обов’язково буде демілітаризовано та звільнено. У Чорне море повернуться торговельні судна. А російські військові кораблі зрештою посядуть своє заслужене місце - перетворяться на культовий підводний музей для дайверів, що приваблюватиме туристів з усього світу. У вільний український Крим", - написав Подоляк.

Атака на Крим

Сьогодні в Севастополі та інших частинах тимчасово окупованого півострова лунали вибухи.

Зокрема, у Севастополі повідомили про ураження штабу Чорноморського флоту РФ. На опублікованих у мережі знімках видно, що будівля значно пошкоджена.

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