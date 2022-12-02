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У Зеленського висміяли росЗМІ за перекручування слів Байдена: "вигадали новину і раді"

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Київ, П'ятниця 02 грудня 2022 11:41
У Зеленського висміяли росЗМІ за перекручування слів Байдена: "вигадали новину і раді" Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські ЗМІ перекрутили заяву президента США Джо Байдена про переговори з главою Кремля Володимиром Путіним. Роспропаганда й надалі вигадує новини й радіє цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"США готові просити Путіна про переговори". Ru-пропаганда надалі створює навколо РФ штучний Всесвіт: переписали цитату, вигадали новину і радіють. На черзі оголошення президента Росії Володарем Галактики - як Кім Чен Ина. Світ працює за іншими принципами: нічого про Україну без України", - написав він.

Що сказав Байден і як про це написали росЗМІ

Нагадаємо, що американський лідер Джо Байден на брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном вчора допустив можливість переговорів з Путіним.

Але Байден наголосив, це можливо лише за умови, якщо глава Кремля буде зацікавлений у припиненні війни і в тому випадку, якщо союзники по НАТО схвалять таку ініціативу переговорів.

Натомість російські пропагандистські ЗМІ подали цю новину як нібито "США готові просити Путіна про переговори".

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден пропагандист
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