ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Зеленского высмеяли росСМИ за искажение слов Байдена: "придумали новость и рады"

Новина українською →
Киев, Пятница 02 декабря 2022 11:41
У Зеленского высмеяли росСМИ за искажение слов Байдена: "придумали новость и рады" Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские СМИ исказили заявление президента США Джо Байдена о переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным. Роспропаганда и дальше придумывает новости и радуется этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"США готовы просить Путина о переговорах". Ru-пропаганда и дальше создает вокруг РФ искусственную Вселенную: переписали цитату, придумали новость и радуются. На очереди объявления президента России Властелином Галактики - как Ким Чен Ина. Мир работает по другим принципам: ничего об Украине без Украины", - написал он.

Что сказал Байден и как об этом написали росСМИ

Напомним, что американский лидер Джо Байден на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вчера допустил возможность переговоров с Путиным.

Но Байден подчеркнул, что это возможно только при условии, что глава Кремля будет заинтересован в прекращении войны и в том случае, если союзники по НАТО одобрят такую инициативу переговоров.

В то же время российские пропагандистские СМИ представили эту новость как якобы "США готовы просить Путина о переговорах".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден пропагандист
NEWS
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
DAILY
Арсенал террора. Сколько ракет осталось у Путина и как долго РФ сможет обстреливать Украину
Юлия Акимовакорреспондент Арсенал террора. Сколько ракет осталось у Путина и как долго РФ сможет обстреливать Украину