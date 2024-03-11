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У Зеленського висловилися про "партію Навальних" та опозицію в Росії

Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Ксенія Вертебна

Окрім дисидентів та мігрантів Росії, які чітко висловили свою антивоєнну позицію, інші партії РФ не окреслили своє ставлення, в тому числі і ліберальна спілка Навальних. Сьогодні у російської опозиції не існує жодної перспективи перехопити владу Росії.

Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Немає російської опозиції, є російський дисидентський рух, який ні на що не впливає та не прагне. Треба усвідомити, що росіяни не готові додумати, як побудувати інфраструктуру, що приведе до повалення авторитарної влади Путіна", - сказав посадовець.

Він зазначив, що єдина перспектива - це українські збройні сили, які завдають тактичних поразок, внаслідок чого розсіюється міф про "велич Російської Федерації" і розпочинаються зовсім не революційні процеси. Чи буде в них брати участь Юлія Навальна - невідомо. Вона досі не висловила чітке ставлення до війни Росії проти Украіни та масових вбивств українських громадян. 

Зараз Україна веде боротьбу з Путіним на полі бою, а російська опозиція - дисидентські соціальні мережі, де проговорює, як треба легалізувати вибори 17 березня у РФ. 

"Для мене це виглядає вкрай дивно і неспівставно. Проте є приклади і ефективної роботи російських опозиційних рухів. Це легіон "Свобода Росії" і РДК. Вони чітко говорять, що тільки зброя допоможе вирішити питання існування вертикалі Путіна, все інше - це фікція", - додав радник. 

За словами Подоляка, у Росії не буде внутрішнього тиску попри смерть Навального: "ніхто не вийде на вулицю і не скаже про обнулену політичну конкуренцію, кримінальні злочини, вбивства опонентів у в'язницях, адже росіяни не готові до жорсткого протистояння, а це означає, що вони зацікавлені у гуманітарному тиску на Путіна".

Нагадаємо, ранше російський олігарх Роман Абрамович взяв участь у переговорах щодо обміну полоненими між Росією, США та Європою. Згідно з джерелом видання, процес переговорів тягнувся два роки, але останні кілька місяців почав прискорюватися.

Крім цього, до переговорів була залучена колишній держсекретар США Гілларі Клінтон. Також олігарх зустрівся з офіційним представником США. В рамках обміну повинні були обміняти сім осіб.

До слова, ЄС може запровадити нові санкції проти Росії через смерть Навального. Згідно з проєктом, обмеження торкнуться 35 фізичних осіб та дві юридичні. Серед них - кілька тюремних та урядових чиновників, суддів, а також виправні колонії ІК-3 та ІК-6.

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