У Зеленского высказались о "партии Навальных" и оппозиции в России

"Нет российской оппозиции, есть российское диссидентское движение, ни на что не влияющее и не стремящееся. Надо осознать, что россияне не готовы додумать, как построить инфраструктуру, что приведет к свержению авторитарной власти Путина", - сказал чиновник.

Он отметил, что единственная перспектива - это украинские вооруженные силы, наносящие тактические поражения, в результате чего рассеивается миф о "величии Российской Федерации" и начинаются отнюдь не революционные процессы. Будет ли в них участвовать Юлия Навальная – неизвестно. Она до сих пор не выразила ясное отношение к войне России против Украины и массовым убийствам украинских граждан.

Сейчас Украина ведет борьбу с Путиным на поле боя, а российская оппозиция – диссидентские социальные сети, где проговаривает, как нужно легализовать выборы 17 марта в РФ.

"Для меня это выглядит крайне странно и несопоставимо. Однако есть примеры и эффективной работы российских оппозиционных движений. Это легион "Свобода России" и РДК. Они четко говорят, что только оружие поможет решить вопрос существования вертикали Путина, все остальное – это фикция", – добавил советник.

По словам Подоляка, у России не будет внутреннего давления, несмотря на смерть Навального: "никто не выйдет на улицу и не скажет об обнуленной политической конкуренции, уголовных преступлениях, убийствах оппонентов в тюрьмах, ведь россияне не готовы к жесткому противостоянию, а это значит, что они заинтересованы в гуманитарном давлении на Путина".