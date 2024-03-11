У Зеленского высказались о "партии Навальных" и оппозиции в России

Кроме диссидентов и мигрантов России, четко выразивших свою антивоенную позицию, другие партии РФ не очертили свое отношение, в том числе и либеральный союз Навальных. Сегодня у российской оппозиции нет никакой перспективы перехватить власти России.
Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Нет российской оппозиции, есть российское диссидентское движение, ни на что не влияющее и не стремящееся. Надо осознать, что россияне не готовы додумать, как построить инфраструктуру, что приведет к свержению авторитарной власти Путина", - сказал чиновник.
Он отметил, что единственная перспектива - это украинские вооруженные силы, наносящие тактические поражения, в результате чего рассеивается миф о "величии Российской Федерации" и начинаются отнюдь не революционные процессы. Будет ли в них участвовать Юлия Навальная – неизвестно. Она до сих пор не выразила ясное отношение к войне России против Украины и массовым убийствам украинских граждан.
Сейчас Украина ведет борьбу с Путиным на поле боя, а российская оппозиция – диссидентские социальные сети, где проговаривает, как нужно легализовать выборы 17 марта в РФ.
"Для меня это выглядит крайне странно и несопоставимо. Однако есть примеры и эффективной работы российских оппозиционных движений. Это легион "Свобода России" и РДК. Они четко говорят, что только оружие поможет решить вопрос существования вертикали Путина, все остальное – это фикция", – добавил советник.
По словам Подоляка, у России не будет внутреннего давления, несмотря на смерть Навального: "никто не выйдет на улицу и не скажет об обнуленной политической конкуренции, уголовных преступлениях, убийствах оппонентов в тюрьмах, ведь россияне не готовы к жесткому противостоянию, а это значит, что они заинтересованы в гуманитарном давлении на Путина".
Напомним, ранее российский олигарх Роман Абрамович принял участие в переговорах по обмену пленными между Россией, США и Европой . Согласно источнику издания, процесс переговоров длился два года, но последние несколько месяцев начал ускоряться.
Кроме этого, к переговорам была привлечена бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Также олигарх встретился с официальным представителем США. В рамках обмена должны были обменять семь человек.
К слову, ЕС может ввести новые санкции против России из-за смерти Навального . Согласно проекту, ограничения коснутся 35 физических лиц и два юридических. Среди них несколько тюремных и правительственных чиновников, судей, а также исправительные колонии ИК-3 и ИК-6.
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