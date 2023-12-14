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У Зеленського відреагували на заяви Путіна: перестаньте жити ілюзіями, він продовжить вбивати

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін вкотре офіційно заявив, що готовий продовжувати воювати та вбивати. Світ повинен припинити жити ілюзіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Отже, "суб'єкт Путін" вкотре прямо і цілком офіційно заявив, що він буде воювати, вбивати і завойовувати. Він люто ненавидить Україну, і це єдина причина для широкомасштабної війни. Він також ненавидить багато інших країн і демократій, з якими також потрібно "розібратися". Тому війна триватиме рівно до тих пір, поки він не задовольнить свою кровожерливість і не компенсує свою ненависть", - заявив Подоляк. 

Радник голови Офісу президента закликав світ припинити жити в ілюзіях й намагатись знайти "інший вихід", окрім поразки Росії. Також він наголосив на важливості припинити заохочувати диктатора сумнівами й годувати його надіями про те, що демократія не готова давати відпір. 

"Все зрозуміло і очевидно. Є чорне і біле. І більше нічого", - додав Подоляк. 

Про що говорив Путін 

Під час сьогоднішньої пресконференції Путін вкотре повторив свою маячню про те, що мир буде лише тоді, коли Росія "досягне своїх цілей", серед яких "денацифікація" та "демілітаризації" України. Зокрема він вкотре проскиглив про нейтральний статус країни. 

Серед інших заяв диктатора: 

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