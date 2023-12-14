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У Зеленского отреагировали на заявления Путина: перестаньте жить иллюзиями, он продолжит убивать

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз официально заявил, что готов продолжать воевать и убивать. Мир должен прекратить жить иллюзиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Итак, "субъект Путин" в очередной раз прямо и вполне официально заявил, что он будет воевать, убивать и завоевывать. Он люто ненавидит Украину, и это единственная причина для широкомасштабной войны. Он также ненавидит многие другие страны и демократии, с которыми также нужно "разобраться". Поэтому война будет продолжаться ровно до тех пор, пока он не удовлетворит свою кровожадность и не компенсирует свою ненависть", - заявил Подоляк. 

Советник главы Офиса президента призвал мир прекратить жить в иллюзиях и пытаться найти "другой выход", кроме поражения России. Также он отметил важность прекратить поощрять диктатора сомнениями и кормить его надеждами о том, что демократия не готова давать отпор. 

"Все понятно и очевидно. Есть черное и белое. И больше ничего", - добавил Подоляк.

О чем говорил Путин 

Во время сегодняшней пресс-конференции Путин в очередной раз повторил свой бред о том, что мир будет только тогда, когда Россия "достигнет своих целей", среди которых "денацификация" и "демилитаризация" Украины. В частности он в очередной раз поныл о нейтральном статусе страны. 

Среди других заявлений диктатора: 

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